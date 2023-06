Guardiola: “Con l’Inter durissima, ecco perché. Onana eccezionale coi piedi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il Media Day del Manchester City, Pep Guardiola , tecnico dei Citizens, ha parlato così in vista della finale di Champions League contro l'Inter: "Se è la partita più importante della mia carriera? No. E' molto importante, ma ne ho avuto anche altre: non la metto come più importante come la Champions vinta col Barcellona o da giocatore o da quella persa contro il Milan. Ce ne sono state tante altre. L'Inter? Ha tante qualità, quella di Onana è una di quelle: è speciale, legge dove è lo spazio, ti svuota il centrocampo.

Gli attaccanti hanno la capacità e la qualità di sostenere lanci lunghi, inserimenti, hanno processi con Bastoni, Darmian e anche Onana. Le squadre hanno portieri bravi ma lui coi piedi è eccezionale: è un concetto che va affrontato. L'Italia è forte in qualsiasi situazione: voi vi sentite comodi a dire che gli altri sono favoriti, noi lo accettiamo. Noi andiamo per vincere, ma pure l'Inter: sarà durissima per la loro struttura difensiva, ma non solo per quello. Fanno tante cose buone, altrimenti non sarebbero in finale.