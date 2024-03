In fondo, non è un caso che a gennaio siano stati rifiutati 20 milioni offerti dalla Fiorentina per lo stesso Carboni. In viale della Liberazione non è concepita operazione attorno all’argentino senza la previsione di un ritorno a casa un domani. Al momento, però, è l’oggi, inteso ormai come stagione 2024-25, a contare di più", aggiunge Gazzetta.