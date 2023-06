Haaland: “Triplete? Mi hanno preso per questo. United e Inter saranno motivate”

«Sono uno dei giocatori più riconoscibili? Sono alto 196 cm e ho lunghi capelli biondi, la gente mi vedrà. Comunque è bello, significa che ho fatto qualcosa di giusto. La mia vita è cambiata, ovviamente, non posso più vivere così normalmente. La mia vita è così, non posso lamentarmi. Cerco di godermi ogni singolo momento, mi rilasso quando sono a casa con delle brave persone intorno a me, è quello è davvero importante. Cerca solo di godermi la vita. Credo di essere migliorato in questa stagione ma credo di poter migliorare ancora in tutto. Ho 22 anni, ho una lunga carriera davanti a me e devo ancora crescere. Anche a questo pensavo più di un anno fa quando pensavo al mio futuro».