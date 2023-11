Handanovic: “Il mio obiettivo è diventare allenatore. Avevo delle offerte, ma ho deciso…”

Dopo aver appeso i guanti al chiodo, Samir Handanovic continua a collaborare con l'Inter nel ruolo di osservatore. Un ruolo temporaneo perché l'obiettivo dello sloveno è diventare allenatore. "Sto benissimo, ho fatto una lunga vacanza e ora ho più tempo libero di prima. Vengo spesso a Lubiana. Avevo delle offerte, ma ho scelto di restare a Milano per la mia famiglia e ho concluso la mia carriera sportiva", ha detto l'ex portiere ai microfoni di Nogomania.

"Il mio futuro è legato al calcio. Ho iniziato come osservatore all'Inter, ma il mio obiettivo è diventare allenatore tra un anno, due o tre. Inizialmente voglio lavorare con i giovani, per trasmettere le mie conoscenze ed esperienza. Voglio restituire qualcosa al calcio, che mi ha dato tanto. Il mio obiettivo è diventare un allenatore professionista in un grande club".