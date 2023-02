Hjulmand: “Quando seguo l’Inter guardo solo Brozovic per imparare da lui. Ha…”

In un lunga intervista alla tv TLN, Morten Hjulmand racconta il suo arrivo in Italia. Inoltre il danese ha ribadito la sua ammirazione nei confronti di Marcelo Brozovic. Il croato è un modello da seguire per il giocatore del Lecce. "Ricordo che quando sono arrivato in Italia il tackle era una parte del mio gioco. Ovviamente fa parte del calcio combattere e vincere i duelli, quindi se devo farlo ovviamente farò un tackle in ogni momento. Credo che il motivo per cui sono diventato un bravo giocatore a recuperare palloni sia il modo in cui leggo la partita, prima delle partite cerco di studiare contro chi giocherò, ma è anche la sensazione che si ha in campo e sapere cosa farà l'avversario, sapere dove andrà a finire la palla, quindi penso che sia più un istinto naturale quello che ho".