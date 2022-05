Ds Lecce: “Hjulmand talento, se ne parla poco. Non sarei sorpreso se…”

Le parole di Stefano Trinchera: "Hjulmand farà la differenza anche in Serie A. Il paradosso è che se ne parla troppo poco"

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha parlato così di Morten Hjulmand, talento che è nel mirino anche dell'Inter: "Hjulmand farà la differenza anche in Serie A. Il paradosso è che se ne parla troppo poco di un giocatore così di talento. Ci vuole più disponibilità ad andare nei campi a vedere le partite. È un classe ’99, ha 22 anni ed è destinato a fare una grande carriera. Non me ne vogliano i Tonali o giovani di questo livello, ma lui merita palcoscenici del genere, non ha nulla da invidiare. Hjulmand al Napoli? Non so se lo vuole Giuntoli, ma conoscendo la sua abilità non ne sarei sorpreso".