In Francia: “Icardi, è fatta. Affare da 55 mln. Pensare che l’anno prima il PSG…”

Mauro Icardi continuerà a giocare nel PSG. Il club parigino lo ha riscattato. RMC Sport, canale sportivo francese, sottolinea: “Raggiunto un accordo per il trasferimento finale dell’attaccante argentino di 27 anni, autore di una prima stagione di successo in Francia. Era uno degli obiettivi principali della società francese. 50 mln + 5 di bonus la cifra finale per l’acquisto“.

Tutti d’accordo insomma sulla parte fissa, qualche differenza con le indiscrezioni italiane sui bonus. In Italia si era parlato di 50 mln + 7 di bonus. Dettagli. Quello che resta è che l’argentino resta a Parigi, con un contratto di quattro anni che era già stato firmato ai tempi del prestito. In Francia sono entusiasti di quello che definiscono un affare ‘considerato che per il giocatore, un anno fa, il PSG aveva offerto 85 mln’. Venti gol segnati per l’attaccante nella scorsa stagione, interrotta dal coronavirus, e il primo titolo della carriera, assegnato a tavolino per l’emergenza Covid19.

Nonostante Tuchel abbia dato qualche chance a Cavani – dicono in Francia – non si è dimenticato la concretezza dell’attaccante, mostrata nella prima parte della stagione. E’ riuscito in poco tempo, spiega lo stesso canale, a conquistare lo spogliatoio del PSG e il suo allenatore. È ripartito insomma proprio da dove aveva finito, dopo la rottura con i compagni e il tecnico dell’Inter: gli erano costati la fascia. Gli sono costati di fatto una storia diversa nel club nerazzurro.

(Fonte: RMC Sport)