“Tutti gli interisti sono pronti a festeggiare lo scudetto, tranne una ventina. Sono l’allenatore e i giocatori. Per loro c’è da sbrigare un’incombenza non da poco: vincerlo. Il massimo per la banda nerazzurra sarebbe battere il Milan lunedì, in uno stadio quasi tutto rossonero, in cui la curva nord sarà una rumorosa enclave. Ma proprio per questo, non è ancora il momento di parlare di scudetto a Inzaghi (che ieri ha vinto il premio Bearzot)”, sottolinea Repubblica.