Inter, 33 mila abbonamenti polverizzati: tifosi scatenati, si avvicina il sold out

Poco meno di cinque mila. È caccia all'abbonamento tra i tifosi dell'Inter. Il club nerazzurro ha già staccato oltre 33 mila tessere per le 19 gare casalinghe della prossima stagione a San Siro. La fase per gli abbonati nella stagione 2019/2020 - quella dello stop per il Covid per intenderci - terminerà domenica 19: poi si aprirà la vendita libera, con poche unità a disposizione.