Inter, 7 cambi pronti

Dalle parole l’allenatore - che più di tutti, come sottolineato, non ha gradito il ko con il Sassuolo - è passato ai fatti, decidendo di rivoluzionare in modo radicale la formazione vista nell’ultimo turno di campionato. Inzaghi, che ha conquistato per la terza volta in stagione il premio Coach Of The Month (per il mese di aprile dopo ottobre e gennaio) per mantenere alta la tensione, cambierà sette uomini. L’idea, condivisibile, è che in questo clima festaiolo i riservisti siano più motivati dei titolarissimi. In difesa l’unico “superstite” del Mapei - stante l’indisponibilità di Acerbi - sarà De Vrij che verrà affiancato da Bisseck e Carlos Augusto. A centrocampo toccherà a Mkhitaryan accomodarsi in panchina (una rarità ma è diffidato e rischierebbe di saltare l’ultima a San Siro con la Lazio), il che porterà allo slittamento di Barella sul centro sinistra con Frattesi a destra (un assist pure per Luciano Spalletti in ottica azzurra) e Asllani titolare come in Emilia. In attacco “palla” ad Arnautovic e Thuram, con Lautaro e Sanchez - titolari contro il Sassuolo - in panchina. A chiudere il cerchio i ritorni di Dimarco e Sommer e la titolarità di Darmian a destra per Dumfries", si legge.