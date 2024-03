"In attacco giocheranno Thuram e Lautaro, il cui procuratore vive a Madrid: un’occasione per parlare di rinnovo, partendo da una base di otto milioni netti a stagione. Ed è molto probabile che il centrocampo sarà quello titolarissimo. Ma poco cambia, in una squadra che ha dimostrato di avere soluzioni infinite, e che funziona in ogni assetto. L’Inter condivide con il Real Madrid e il Manchester City il primato di non avere perso una partita in questa edizione della coppa. Ma l’Inter non vince in trasferta contro una spagnola dall’ottobre del 2004, quasi 20 anni fa", scrive Repubblica.