Inter, in settimana partnership col colosso Ebay. Spazio sullo shop, accordo da 1,5 milioni

"Un cosiddetto “market place” su eBay, uno spazio dedicato per acquisti tutti nerazzurri all’interno del famoso sito di vendita e aste online. È il prodotto di una collaborazione tra il colosso americano pioniere dell’e-commerce e l’Inter che diventerà ufficiale in settimana: l’accordo commerciale col nuovo partner vale circa 1,5 milioni. Dopo la presenza sempre più evidente nelle pubblicità a bordo campo durante le partite dell’Inter Women, eBay si è fatta vedere per la prima volta anche domenica, in Inter-Salernitana a San Siro, nella rotazione dei vari sponsor sui led attorno al campo", rivela La Gazzetta dello Sport.