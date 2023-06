Il centrocampista del Sassuolo Frattesi è uno degli obiettivi di mercato dell'Inter per rinforzare la rosa del prossimo anno. Inzaghi vuole uno tra lui e Milinkovic-Savic e lo ha fatto presente al club e non vorrebbe privarsi di nessuno dei suoi big.

La cena per Frattesi andata bene. Il nome che può mettere d'accordo tutti per abbassare il cash è quello di Mulattieri. Il Sassuolo valuta Frattesi intorno ai 30 milioni. L'esigenza dell'Inter, come spiegato a Inzaghi, è che bisogna fare uno spazio economico e numerico per un eventuale arrivo.