Le novità in arrivo dall'infermeria di casa Inter in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo e non solo. Gli aggiornamenti arrivano dal Corriere dello Sport e riguardano in particolare Francesco Acerbi .

"Un’altra buona notizia per Inzaghi è arrivata anche dal campo dove ieri in gruppo si è rivisto Dimarco, che fino a mercoledì si era allenato a parte. L’esterno mancino è arruolabile per la trasferta di Reggio Emilia mentre, in difesa, va verso un’altra defezione Acerbi, che per la pubalgia deve restare a riposo e curarsi in maniera specifica. Per lui la stagione interista potrebbe essere già finita, con l’obiettivo di prepararsi al meglio in vista dell’Europeo. Sommer ha smaltito la febbre, ma ieri per precauzione non è uscito sul campo”, si legge.