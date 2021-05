Sky – Inter, incontro Zhang-Conte: dovranno sposarsi ambizioni e questioni economiche

Il presidente è stato chiaro sulla linea futura della società: un ridimensionamento dei costi sarà necessario. Cosa deciderà il tecnico?

Conte parte da uno scudetto vinto, con un entusiasmo diverso. Al secondo anno è stata centrata la vittoria e con quella vittoria nelle mani si siederà al tavolo con Zhang per capire come andare incontro a questo sforzo .

L'Inter avrà bisogno dello sforzo di tutti e in base a quello si capirà come impostare la stagione. L'incontro con l'allenatore potrebbe esserci nei prossimi giorni o a fine stagione e si capirà se Conte accetterà le decisioni del club nerazzurro. In questo momento - hanno spiegato a Skysport - sembra ben disposto. E su queste basi capirà se le ambizioni dell'Inter possono sposarsi con le sue esigenze economiche e societarie. Se si incontreranno queste due cose si andrà avanti. Ma la linea della proprietà è chiara, sul mercato bisognerà ridurre le spese.