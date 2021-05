Marani: “Inter, il ridimensionamento non sarà netto e lineare. Faccio un esempio…”

Il giornalista ha commentato le ultime novità sui piani futuri nerazzurri e su come questi potranno essere affrontati dai dirigenti

«Credo che bisognerà ridimensionarsi - ha aggiunto Marani - e credo che il club nerazzurro non farà un taglio netto, lineare. Non sarà tutto uguale il taglio. Non verrà chiesto a tutti i giocatori di tagliarsi lo stipendio o a Conte. Credo che l'Inter farà un intervento sulla rosa e dove usciranno dei giocatori non più centrali verranno presi altri giocatori a metà dell'ingaggio. Faccio degli esempi. Se va via Vidal che prende sei mln e mezzo in questo momento magari arriva un altro giocatore che prende meno. Quelli che andranno a scadenza verranno sostituiti. Bisognerà sviluppare un calcio diverso anche fatto con risorse interne e con attenzione ai costi che non c'è stata».