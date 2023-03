Inter: Dimarco, Gosens e Bastoni, la situazione. Ansia Dzeko, oggi provino decisivo

Nonostante il problema alla schiena che gli ha impedito di scendere in campo contro l'Islanda, Edin Dzeko è partito per la Slovacchia. Come sottolinea Tuttosport , la speranza dello staff della Bosnia è che l'attaccante possa recuperare in tempo per il match di domani a Bratislava. "Quest’oggi il calciatore sosterrà un provino decisivo e solo successivamente si saprà se potrà giocare".

"Chi invece ha già salutato la Nazionale è Barella. Il centrocampista, dopo aver subito un pestone da Maguire in Itala-Inghilterra, non è partito per Malta. Nulla di grave per il sardo, la botta non preoccupa, col giocatore che riprenderà lunedì pomeriggio gli allenamenti ad Appiano. Ieri solo terapie per Skriniar, mentre Dimarco, Gosens e Bastoni hanno effettuato un personalizzato. Settimana prossima i tre dovrebbero tornare in gruppo, con ottime possibilità di convocazione per Inter-Fiorentina".