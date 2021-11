Inter, prime anticipazioni della maglia away 2022/23: tutte le foto

La stagione 2021/22 è iniziata da pochi mesi, ma abbiamo già alcune anticipazioni in vista della prossima. E queste riguardano la nuova maglia dell'Inter

La maglietta presenterà una combinazione di bianco sulla base e azzurro acqua su loghi e varie componenti aggiuntive. Il nero sarà invece utilizzato per alcuni dettagli, compreso lo stemma dell'Inter. Nonostante il colore azzurro acqua non sia stato utilizzato prima per una maglia da trasferta dell'Inter, questo evoca ricordi di una precedente maglia: quella da trasferta "Aquamarine" della stagione 2019-20.