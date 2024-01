Inter, ad Appiano avvertito il rumore dei nemici: “Facile pensare che Inzaghi abbia…”

Stasera ci sarà Monza-Inter ma è inevitabile che un piccolo pensiero in casa Inter vada già allo scontro diretto del 4 febbraio con la Juve che può valere una stagione. Ecco il punto in casa nerazzurra da Tuttosport: "La capolista ci arriverà con una partita in meno (Inter-Atalanta, da recuperare il 28 febbraio) e con il serio rischio di affrontare il match da... cacciatore, per dirla alla Marotta, anziché da lepre. Il problema potrebbe diventare marcato nel caso in cui l’Inter non dovesse battere il Monza, il che darebbe alla Juve già la chance dell’aggancio con una vittoria sul Sassuolo. A completare il quadro, in fatto che, dopo le fatiche d’Arabia (dove l’Inter si presenta da campione in carica e dovrà onorare l’impegno anche per cancellare il ricordo dell’eliminazione dalla Coppa Italia, altra competizione di cui era detentrice), il menù riserverà la trasferta a Firenze come antipasto del derby d’Italia.

A tutti questi buoni motivi che rendono fondamentale per Inzaghi vincere stasera se ne aggiunge un altro, il fatto che sia a Genova, sia con il Verona la squadra sia apparsa in calo. Le polemiche legate al Var, che hanno permeato queste settimane, hanno messo in secondo piano le difficoltà avute. Facile pensare che Inzaghi abbia voluto fare un rabbocco di benzina in vista dei prossimi impegni e, proprio in questi momenti, chi punta a conquistare lo scudetto deve ottenere qualche vittoria “sporca”, pur senza brillare. E l’Inter, in questo, deve ancora migliorare. Ma chissà se “il rumore dei nemici” ben avvertito in questi giorni ad Appiano, possa avere un effetto benefico e dare la scossa a una squadra che l’ultima grande prestazione l’ha offerta con la Lazio il 17 dicembre, quasi un mese fa. Anche perché, arrivare allo scontro diretto dietro alla Juve non solo per la gara in meno, potrebbe dare agli avversari il vantaggio di giocare per due risultati su tre a San Siro, un bonus che Inzaghi non intende concedere ad Allegri".