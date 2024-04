L'Inter si ritroverà domani ad Appiano Gentile: in vista della sfida di lunedì dovrebbero rientrare i due infortunati

Dopo la vittoria con l'Empoli, arrivata in seguito alla sosta per le nazionali. Simone Inzaghi ha regalato due giorni di riposo a tutto il gruppo. Da domani si inizierà a preparare la sfida con l'Udinese, altra tappa fondamentale per avvicinare l'obiettivo scudetto.