Inter, davanti funziona solo la ThuLa. Arnautovic e Sanchez a zero impatto, serve una svolta

"Quando si dice impatto zero non è un modo di dire. Zero come i gol segnati dall’austriaco e dal cileno, in una squadra in cui segnano tutti. Di più: zero sono anche i tiri nello specchio della porta avversaria dei due, in 313 minuti complessivi passati in campo. L’Inter è stata fin qui appesa alla forza, all’esplosività e alla vena realizzativa di Thuram e Lautaro. E non solo, perché Inzaghi ha costruito una macchina da gol che coinvolge tutti, difensori e centrocampisti compresi. Non è però riuscito a fare altrettanto con due dei tre attaccanti arrivati dal mercato in estate. Arnautovic è stato fermato dall’infortunio di Empoli, ma già prima aveva dato segnali altalenanti. Sanchez ha avuto un inizio difficile, anche per via di una preparazione atletica cominciata in ritardo. Ma complessivamente il suo bilancio fin qui non è positivo. E la sua prestazione migliore, relativa al primo mese e mezzo di stagione, è stata quella di San Sebastian, quando ha contribuito alla risalita nerazzurra fino al pareggio. Il cileno sembra ad oggi dare il meglio di sé lontano dall’area avversaria, nelle vesti di rifinitore e non di attaccante vero e proprio", precisa il quotidiano