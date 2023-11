Sky – Inter, Arnautovic atteso in campo dal 1’. Domani la decisione su Sanchez

Alexis Sanchez è in dubbio per la sfida di Champions League col Benfica di mercoledì. Come riportato da Sky Sport, domani verrà presa la decisione definitiva sull’attaccante in casa Inter. Simone Inzaghi spera di averlo per poter disporre di una soluzione in più davanti, dove Marko Arnautovic è atteso in campo dall’inizio. Per Sanchez dunque si vedrà nelle prossime ore, difficile comunque immaginarlo titolare. Uno tra Lautaro e Thuram dunque può partire fuori dall'undici titolare per lasciar spazio all'austriaco.