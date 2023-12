Inter, nuovo assalto alla Coppa Italia. Doppio obiettivo: sbloccare Arnautovic e tabù Bologna

"Molti degli occhi, saranno su Arnautovic. Che stasera ha l’ennesima chance di spezzare un tabù: in carriera non ha mai segnato a San Siro, neppure da avversario. Gioca da ex, vale come stimolo. Ma la motivazione più grande, per l’austriaco, è iniziare a scrivere un pezzo di storia di questa stagione prima che sia troppo tardi. L’Inter ha già cominciato a ragionare sull’opportunità di acquistare un altro attaccante a gennaio. Arnautovic può respingere questa necessità, deve almeno provare a farlo garantendo continuità, magari anche una certa consistenza in zona gol. La ThuLa è stata vita, fin qui. Ma non si può restare appesi alla speranza che a nessuno dei due venga mai un raffreddore. L’Inter vuole tutto. E per volere tutto c’è bisogno di certezze", aggiunge il quotidiano.