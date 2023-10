Inter, il 26 ottobre Assemblea soci: nuovo ingresso nel CdA. Non ci sarà Steven Zhang

"Il secondo e ultimo ordine del giorno è la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione dell’Inter, che, come si può leggere dal sito ufficiale nerazzurro, ha come membri attuali: Steven Zhang, Alessandro Antonello, Giuseppe Marotta, Xu Yichen, Zhu Qing, Zhou Bin, Ying Ruohan, Daniel Kar Keung Tseung, Carlo Marchetti e Amedeo Carassai.. Non ci sarà invece Steven Zhang. Il presidente nerazzurro, infatti, sarà collegato in video dalla Cina".