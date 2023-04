Inter, la difesa manda un segnale per il derby. Inzaghi ha trovato l’assetto perfetto

"Se un segnale per il derby di Champions serviva, eccolo qui. Eccolo dalla difesa dell’Inter, che sembra come il termometro della squadra. Un altro clean sheet, altra serata in cui Onana e Inzaghi festeggiano a braccetto. Nel 2023 è una costante: su 11 big match tra campionato e coppe, l’Inter è rimasta imbattuta in otto occasioni. Aspettando il Milan, il modo migliore per sognare la finale di Istanbul", spiega La Gazzetta dello Sport.