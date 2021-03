Cds – Inter-Atalanta, la moviola: gol regolare. Sul contatto Bastoni-Romero…

Inter-Atalanta è stata una partita tutto sommato non complicata per Mariani. La moviola del Corriere dello Sport

Inter-Atalanta è stata una partita tutto sommato non complicata per Mariani. Il Corriere dello Sport promuove l'arbitro con 6,5. "L’ha indirizzata subito, Mariani, la partita, non complicatissima, ma comunque insidiosa".

"Regolare il gol dell’Inter: la posizione di Bastoni, inizialmente di offside sul tocco di testa a tre Romero-Zapata-Perisic (ultimo a toccarla) viene sanata dal successivo tocco sul pallone fra Djimsiti e De Vrij (suo ultimo tocco), con Lukaku in fuorigioco ma che non interferisce, bravo l’assistente Imperiale. Piuttosto, ci poteva stare il rigore sul successivo tocco di Gosens su Bastoni che lo anticipa, prima del tiro di Skriniar".

"Rischia molto Bastoni alla mezz’ora della ripresa: c’è un contatto con Romero che va giù in area, avesse fischiato rigore l’arbitro, il VAR non sarebbe potuto intervenire. In realtà i due si tengono a vicenda, il giocatore dell’Atalanta sembra andare a cercare il braccio dell’avversario, giusto far proseguire".