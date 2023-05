Inter-Atalanta, altro spettacolo sugli spalti: presenti 72.192 spettatori

Sono ben 72.192 gli spettatori presenti: sold out per quanto riguarda i settori spettanti ai tifosi dell'Inter. Non è certo una novità per le partite casalinghe dell'Inter, con i tifosi nerazzurri che hanno sempre garantito presenze clamorose. Basti pensare che la media della stagione è superiore ai 70.000 spettatori per partita.