Inter, Zanetti: “Messi? Mai vicini. Contenti di Lautaro. Alvarez? Baccin sta…”

Marco Astori

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di ESPN. Queste le parole dell'ex capitano nerazzurro sulla possibilità di vedere Lionel Messi con la maglia della Beneamata: "La verità è che non eravamo vicini. Dopo la pandemia, la situazione dei club era molto complicata e nessuno pensava che Leo potesse lasciare il Barcellona, ​​è stata una grande sorpresa per tutti. Sono felice per Leo, l'ho visto di recente a Parigi e gli ho dato un grande abbraccio, lui più di chiunque altro voleva che arrivasse questo momento, se lo merita di cuore.

Julian Alvarez? Il nostro direttore sportivo (Dario Baccin, ndr) è attualmente in Argentina per guardare i giocatori. Fa parte di una strategia, visto che era in Brasile, ora in Argentina e poi andrà in Uruguay. Ci sono molti giocatori interessanti. Oggi si parla molto di Julián Álvarez. Nel nostro paese c'è tanta materia prima.

Mi ricordo bene quando comprammo Lautaro: quando prendi un giovane, non devi avere solo una visione sull'immediato, ma devi vederlo tra 3-4 anni, come sarà la sua crescita. Con lui siamo contentissimi, la sua crescita è stata molto buona: ha avuto un periodo di adattamento e di alti e bassi, poi è arrivato ad un equilibrio. Questa è l'idea che bisogna avere: siamo molto felici del presente e del futuro di Lautaro, nel prossimo Mondiale sarà un nome importante.

Lavorare in Argentina? Oggi sono molto felice qui in Italia, sono contento del mio lavoro. Voglio continuare ad imparare e fare esperienza: sono 26 anni che vivo qui, i miei figli sono italiani, abbiamo la nostra fondazione. Abbiamo tanti amici in Argentina, ma il mio presente è qui in Italia", ha concluso.