Cds – Inter, in attacco serve un innesto: ma per gennaio non ci sono risorse. Arnautovic…

L'obiettivo dell'Inter è chiaro. Dal presidente Steven Zhang, passando per Marotta e Inzaghi, il sogno è la seconda stella. Tuttavia, come sottolinea il Corriere dello Sport, non è priva di difetti. "Se l’attuale emergenza in difesa, creata dagli infortuni, viene gestita e compensata, le lacune in attacco sono evidenti. Lautaro e Thuram formano la coppia, probabilmente, più forte del campionato. Alle loro spalle, però, ci sono due 34enni, Arnautovic e Sanchez, che stanno facendo fatica a incidere e che, soprattutto, non permettono di far riposare i titolari come sarebbe necessario".