Zazzaroni: “Stampa tesa a demonizzare Lukaku”. E poi cita il collega Ramazzotti

La reazione di pancia dei tifosi non è tuttavia una novità: a Luis Figo, che ventitré anni fa lasciò il Barcellona per il Real, fu dato del “maiale”, con tanto di presenza in campo, nel Clàsico, della testa del povero suino: un episodio vergognoso, mai più ripetutosi.

Restando dalle parti nostre, quando l’11 marzo 2007 l’amatissimo Ronaldo, accasatosi incredibilmente al Milan, affrontò il primo derby, fu salutato dagli interisti con una fischiata atomica, poco prima di segnare il gol dell’1-0. La partita finì comunque 2-1 per i nerazzurri. Morale: certe accoglienze portano parzialmente sfiga.

Lukaku si pone tra Figo e Ronaldo, nonostante siano trascorsi tanti anni e si siano sprecati gli appelli al fair play, a peace and love. Quando Andrea Ramazzotti, 25 anni di straordinaria fedeltà al Corriere dello Sport prima di passare alla Gazza, il più mansueto e educato dei cronisti, scrive “adesso è curioso vedere quel che succederà domenica, dagli incroci di sguardi nel tunnel alle strette di mano (ci saranno con tutti?) prima del fischio d’inizio in mezzo al campo, e poi durante un match nel quale ogni contrasto, magari non sarà un semplice contrasto”; beh, quando uno come Ramazza (confidenziale) scrive certe cose mi preoccupo un po’. “Non sarà un semplice contrasto?” what does it means?, cosa significa? Je menano apposta?

Dove voglio arrivare? I tifosi possono fare quello che vogliono, è un loro diritto, è previsto nel ruolo. Ma Lautaro, Barella, Bastoni e Dimarco, compagni di squadra di Calhanoglu, altro protagonista del salto della quaglia, si comporteranno da professionisti e colleghi, abbassando i toni, o favoriranno l’ondata (non vi dico di cosa)? PS. Ho molto apprezzato l’intervento della Roma in difesa di Big Rom. Come dite: non ha fatto nulla? Beh, allora apprezzo la coerenza: la società è abituata a non alzare un dito per tutelare i suoi. Unica eccezione, il recentissimo comunicato a favore di Zalewski e El Shaarawy, accusati ingiustamente da Corona. Il silenzio è un testo facile da fraintendere, disse un giorno il Patriarca di Antiochia", ha concluso.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.