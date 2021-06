Inter, nessun attivo di oltre 100 mln necessario: ecco le cifre richieste

Le parole del presidente dell'Inter Steven Zhang sono state molto chiare: la società nerazzurra deve chiudere il mercato con un corposo attivo

Le parole del presidente dell'Inter Steven Zhang sono state molto chiare: al termine della sessione estiva di mercato, la società nerazzurra deve chiudere il saldo con un corposo attivo. Nei giorni scorsi si è parlato di 100-120 milioni, cifre spropositate in un momento in cui vendere è particolarmente difficile.

"Dal punto di vista economico finanziario, le necessità nerazzurre sono note ormai da mesi. Nelle ultime settimane ne sono semplicemente diventati più chiari i contorni: un taglio al monte ingaggi pari al 15% e 70 milioni (cash) di attivo sul mercato. La cessione di Hakimi – attesa per un rilancio del Psg o che il Chelsea dia concretezza al suo inserimento - evidentemente sarebbe già un bel passo avanti verso l’obiettivo. In aggiunta, l’ideale sarebbe sistemare gli esuberi e piazzare alcuni elementi non ritenuti fondamentali", scrive il quotidiano.