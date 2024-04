Due giorni intensi per il direttore sportivo dell'InterPiero Ausilio, che martedì e mercoledì ha preso un paio di aerei e si è recato prima a Barcellona, poi a Manchester per seguire i quarti di finale di Champions League giocatisi in quelle città. Il punto sul suo viaggio di lavoro da Tuttosport: "Non una novità, nel senso che spesso Ausilio è stato avvistato sulle tribune dei più importanti stadi d’Europa (ieri Dario Baccin, suo braccio destro, era a Bergamo per Atalanta-Liverpool). Normale routine da direttore sportivo, un modo per aggiornarsi dal vivo e non solo tramite video e relazione degli osservatori. Un modo per visionare giocatori e tenere contatti con dirigenti e intermediari, ma soprattutto annusare l’aria che tira intorno ai top club continentali in vista del prossimo mercato.