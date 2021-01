Sole 24 Ore – Inter, attesa a giorni la mossa di Bc Partners. In arrivo la scelta di…

La trattativa tra Suning e BC Partners potrebbe presto giungere ad una svolta. “Sul piatto c’è una quota del club nerazzurro. Di maggioranza o di minoranza si vedrà”, scrive il Sole 24 Ore di stamattina. In attesa di capire quale saranno i risvolti, i discorsi sono entrati nel vivo e novità importanti potrebbero arrivare prima delle canoniche quattro settimane richieste per la due diligence. I colleghi precisano: “Le discussioni sarebbero gestite in questa fase soltanto da Goldman Sachs, consulente di Suning. Ma è probabile che nei prossimi giorni BC Partners possa scegliere i propri advisor per entrare nel vivo della trattativa”.