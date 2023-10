Sky – Inter, dubbio Darmian da sciogliere per Inzaghi: la probabile formazione

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Inter -Benfica. Per il secondo match di Champions League in programma a San Siro, Simone Inzaghi ha un solo dubbio, svela Sky Sport.

Matteo Darmian è il vero dubbio dell'allenatore, si gioca infatti una maglia sia con Pavard in difesa che con Dumfries in fascia, sono in tre per due posti. Completano la difesa Acerbi e Bastoni, a centrocampo pronto il terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, con Dimarco sulla fascia sinistra. In attacco Lautaro e Thuram, non ci sono dubbi.