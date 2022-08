Inter, da giovedì al via la vendita dei biglietti per la Champions: prezzi e informazioni

Ritorna la Champions League: l’Inter è stata sorteggiata nel girone C, insieme a Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Ecco tutte le informazioni su biglietti e abbonamenti per la massima competizione europea per club, dal sito ufficiale dell’Inter. Ricordiamo che si riparte il 7 settembre alle 21 con Inter-Bayern Monaco.

MILANO – Ritorna la UEFA Champions League: l’Inter è stata sorteggiata nel girone C, insieme a Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. San Siro si prepara ad essere di nuovo teatro di sfide affascinanti nelle grandi notti europee. I tifosi nerazzurri sono chiamati ancora una volta a sostenere la squadra nei grandi match della Champions League 2022/23, a partire dall’esordio contro il Bayern, in programma mercoledì 7 settembre alle ore 21.

Dalle ore 12.00 di domani, martedì 30 agosto, fino alle 12:00 di mercoledì 31 agosto, tutti i titolari SiamoNoi - sottoscritta entro il 28/08 - e tutti i Soci InterClub potranno acquistare l’UCL Pack di tre partite e risparmiare rispetto all’acquisto dei biglietti per le singole partite oltre che scegliere i settori e i posti migliori. Sono quindi inclusi anche gli abbonati di campionato che non hanno acquistato nel periodo loro dedicato. Sarà possibile scegliere uno qualsiasi dei posti liberi, per sé stessi e/o per altri amici interisti. I biglietti saranno emessi in formato elettronico PDF.