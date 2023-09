Inter, approvato il bilancio: -85mln. Ecco perché c’è ottimismo per un ulteriore miglioramento

"A fine ottobre il bilancio stesso passerà al vaglio dell'assemblea dei soci. Il fatturato scende a quota 425 milioni, rispetto ai 439 della stagione passata. Ma il dato, come già raccontato, val letto in maniera positiva: il precedente numero era influenzato dal player trading (gli addii di Hakimi e Lukaku), quello attuale gode invece dei benefici del cammino in Champions, che ha portato complessivamente ricavi per oltre 100 milioni di euro, e dal record storico di incassi (80 milioni di euro)", analizza La Gazzetta dello Sport.