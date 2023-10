Coppa Italia: sarà Inter-Bologna agli ottavi. Si gioca il 20 dicembre alle 21

L’Inter affronterà il Bologna agli ottavi di Coppa Italia: si giocherà a San Siro in gara secca il prossimo 20 dicembre alle 21

L’ Inter affronterà il Bologna agli ottavi di Coppa Italia. I nerazzurri - che hanno vinto la passata edizione del trofeo - entreranno in scena nel prossimo turno contro la squadra di Thiago Motta, che ha superato per 2-0 il Verona ai sedicesimi di finale grazie ai gol di Moro e van Hooijdonk.

I nerazzurri di Simone Inzaghi ospiteranno il Bologna il prossimo mercoledì 20 dicembre alle ore 21 per gli ottavi appunto, in gara secca a San Siro. In campionato, l'Inter e i rossoblù hanno pareggiato 2-2 proprio a San Siro.