Cessione Inter? La posizione di Zhang: “Goldman Sachs continua a far girare una brochure”

Nei giorni scorsi, l'Inter ha chiuso l'operazione per un nuovo bond con scadenza 2027 da 415 milioni di euro. Affare che ha dato respiro alle casse del club nerazzurro e che garantisce liquidità per ogni evenienza per i prossimi due anni. In questo quadro, la cessione della società da parte di Suning diventa un'ipotesi sempre meno probabile, come riferisce la Gazzetta dello Sport: