Inter-Buchanan, promessi sposi da due anni: voleva solo i nerazzurri. Ausilio…

"La prima idea era stata quella di prenderlo per farne il sostituto di Perisic se il croato non avesse rinnovato, come poi è successo, il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Quando era in America e giocava nei New England Revolution, l'Inter ancora non aveva messo nel mirino Tajon Buchanan, ma appena lo ha visto all'opera nel Vecchio Continente, pur in un campionato non di primo piano come quello belga, ha capito le grandi potenzialità di questo canadese che ha poi mostrato la sua capacità di giocare sia a destra sia a sinistra. Ma anche (e soprattutto) di coprire l'intera fascia", sottolinea la Gazzetta dello Sport.