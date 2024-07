Sky – Inter, per Cabal si può trovare l’accordo a 10 mln. Si limano i dettagli sull’ingaggio

Juan Cabal resta in cima alla lista dell'Inter per il ruolo di braccetto sinistro in difesa: si lavora per trovare gli accordi

Juan Cabal resta in cima alla lista dell'Inter per il ruolo di braccetto sinistro in difesa. Come riportato da Sky Sport, l'accordo col Verona sul cartellino può essere raggiunto facilmente per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.