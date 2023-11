CdS – Inter, come verrà gestito Dumfries. Tutti i cambi pronti e Arnautovic potrebbe…

Tutti i cambi di Inzaghi

L’ex Bologna, 34 anni, è stato l’unico giocatore in rosa sinora a fermarsi per un ko muscolare. Inzaghi e il prof. Ripert, responsabile della preparazione atletica, stanno gestendo e proteggendo i muscoli del gruppo con il bilancino. Ieri Dumfries, leggermente affaticato, non ha terminato l’allenamento a scopo precauzionale. L’olandese verrà risparmiato e tenuto per l’ingresso nel secondo tempo. L’indisponibilità di Cuadrado (tendinite) e l’incidente di Pavard (ginocchio) hanno creato qualche difficoltà. Inzaghi appare deciso a lanciare Yann Bisseck, classe Duemila, al debutto in Champions, appena 2 presenze e 7 minuti in Serie A. Il tedesco Under 21, prelevato in estate dai danesi dell’Aarhus, ieri ad Appiano Gentile è stato provato con Acerbi e Bastoni, al rientro. Questa volta la panchina dovrebbe toccare a De Vrij, che Simone non ritiene ideale come braccetto nella difesa a tre. Darmian occuperà la fascia destra. Altri due cambi scontati a centrocampo. Frattesi e Calhanoglu giocano. Mikhitaryan, nonostante la diffida, favorito come terzo. L’armeno conserva un lieve vantaggio rispetto a Barella. Carlos Augusto prenderà il posto di Dimarco. Rispetto a Bergamo, sei possibili cambi nel blocco dei titolari”, si legge.