Come la passata stagione, i dirigenti nerazzurri hanno il mandato di chiudere in equilibrio la sessione estiva. Questo naturalmente dipenderà inevitabilmente dalle cessioni. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , l’Inter ha tutta l’intenzione di proteggere i big.

"Non c’è in cantiere l’idea di rinunciare a un pezzo grosso. Ma per riuscirci sarà importante ricavare soldi da alcune partenze “minori”. In bilico c’è Dumfries, un titolare ma non certo imprenscindibile, intorno al quale i dialoghi per il rinnovo sono sì ripartiti, ma non hanno fin qui portato a novità positive".