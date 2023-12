Inter, ottavi di Champions… col turnover. Ora il grande dubbio di Inzaghi

“A parole sono capaci tutti. «Ho venti titolari», ha detto Inzaghi dopo il 3-3 con il Benfica. Ma poi ci vogliono anche i fatti. E, da questo punto di vista, nulla si può dire al tecnico nerazzurro. La qualificazione agli ottavi di Champions, infatti, è stata conquistata ricorrendo massicciamente al turn-over. Solo in una partita, quella di andata con gli stessi portoghesi, è andata in campo l’Inter tipo. In tutte le altre, l’impiego di seconde linee - ma non sono tali per Inzaghi... - è stato ampio e abbondante. Il top è stato raggiunto al Da Luz, con Acerbi unico titolare a partire dall'inizio. Ma anche nei due match con il Salisburgo, le rotazioni non sono mancate: 4 rincalzi a San Siro e 5 in Austria. Del resto, il primo indizio in questo senso era arrivato all’esordio in Europa, in casa della Real Sociedad: anche in quel frangente i titolari furono "solo" 7.