"I vicecampioni d’Europa fatti fuori ai rigori. Iconico di una notte maledetta l’ultimo rigore calciato in cielo da Lautaro che doveva essere l’eroe. Quel diavolo del Cholo ce l’ha fatta un’altra volta. Regia perfetta: ha presentato un Atletico indiavolato fin dall’inizio, l’ha tenuto in piedi dopo la mazzata del vantaggio di Dimarco e nel finale ha dato l’accelerata decisiva con Depay. Inzaghi, al contrario, ha tirato indietro la squadra troppo presto, a metà ripresa, quando ha tolto gambe da ripartenza (Dumfries, Dimarco) e ha allineato una trincea di marcatori, come mai in stagione: Pavard, De Vrij, Acerbi, Bisseck, Darmian. A questi livelli, gli errori pesano il doppio. Passata in vantaggio al 33’ con un gol bellissimo di Dimarco, l’Inter avrebbe dovuto trascinare con i denti l’1-0 fino all’intervallo, invece, dopo 2’ si è fatta raggiungere da Griezmann per colpa di un erroraccio di Pavard. Leggerezza collettiva imperdonabile", analizza La Gazzetta dello Sport.