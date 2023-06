Libero: “Inter, dal Chelsea proposta fantascientifica: Barella per Lukaku. La risposta”

La grande stagione disputata da Nicolò Barella ha attirato le attenzioni di mezza Europa. Per l'Inter il centrocampista è però blindatissimo, come conferma anche Libero nella sua edizione odierna: "Dopo i 60 milioni del Newcastle e gli ancora timidi tentativi del Liverpool, è arrivata una fantascientifica proposta di scambio dal Chelsea. Barella per Lukaku. No, grazie è stata la risposta. Perfino la curva si è esposta con un posta protezione di Barella, sottolineando come avere italiani in rosa sia di nuovo decisivo, anche in Europa".