Chalobah a Milano? Solo vacanza, ma il post ha acceso l’Inter. E dopo cena ha rivelato che..,

Tra i tanti discorsi aperti con il Chelsea c'è anche l'affare relativo a Chalobah . Il difensore non è considerato titolare nei Blues e l'Inter già lo scorso anno aveva provato a chiederlo in prestito. Ieri il difensore del Chelsea era a Milano in vacanza, ma una sua storia su Instagram ha alimentato le voci di mercato.

"Il difensore del Chelsea, grande amico di Lukaku e da tempo obiettivo dell’Inter per sostituire Milan Skriniar, è venuto in città, un po’ da turista e un po’ da appassionato del fashion. Questa sua visita a sorpresa ha acceso i tifosi in cerca di sorprese di mercato. Non sono in agenda incontri in viale della Liberazione, considerati superflui visto che il 23enne Trevoh è solo una delle tante pietanze sullo stesso ricco tavolo imbandito da Inter e Chelsea. Insomma, i due club hanno un dialogo complessivo da tenere in piedi e, tra gli altri, parleranno ancora di Chalobah, ma in separata sede", riporta La Gazzetta dello Sport.