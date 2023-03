Stadio, l’Inter scrive al Comune di Milano: “Sul progetto San Siro serve chiarezza”

Il Milan sembra ormai intenzionato ad abbandonare il progetto di un nuovo stadio in area San Siro in coabitazione con l'Inter per costruire un proprio impianto in zona La Maura. Dal canto suo, in assenza di comunicazioni ufficiali, l'Inter scrive al Comune di Milano e chiede chiarezza. E' quanto riferisce l'edizione milanese di Repubblica, che scrive: