"L'unico punto che non abbiamo chiaro è cosa ha intenzione di fare il fondo americano con la proprietà del club nerazzurro. Data per scontata la permanenza del management nerazzurro c'è da capire se ci sarà un passaggio ponte per la cessione ad un'altra proprietà o se il fondo americano gestirà, alla Elliott, l'Inter per un po' di tempo ripartendo dalla vittoria dello scudetto e continuare nel solco che la dirigenza sportiva che corporate hanno portato avanti. Con la contrazione dei costi e l'aumento dei ricavi e far rimanere l'Inter competitiva. La prima cosa che dovrà chiarire Oaktree è questa per il rispetto dei tifosi che devono capire come sarà il futuro", ha spiegato Luca Marchetti.