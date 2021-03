TS – Inter, dopo Messi-Lautaro tocca a Lukaku: a Barcellona lo sponsor è…

Il quotidiano Tuttosport spiega la situazione dell'attaccante nerazzurro Romelu Lukaku, richiesto da uno sponsor d'eccezione

Un anno fa Lionel Messi spingeva per avere al suo fianco Lautaro Martinez . Uno sponsor d'eccezione per il 'Toro', che però è rimasto all' Inter ed è vicinissimo al prolungamento di contratto con i nerazzurri .

Il Barcellona è piombato su un altro gioiello dell'Inter, il partner d'attacco di Lautaro. Stiamo parlando di Romelu Lukaku. Come rivela Tuttosport, a volere l'attaccante belga è il suo ex allenatore Ronald Koeman, che dopo averlo avuto all'Everton lo vorrebbe al Camp Nou: nella stagione 2016-2017 nei 'Toffees', 'Big Rom' realizzò 26 reti in 39 partite, prima di passare al Manchester United per 85 milioni di euro.