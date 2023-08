Inter, ecco la cifra che sarà investita per il difensore. Torna di moda un nome

I soldi risparmiati per Arnautovic e il fatto di non dover riscattare Samardzic, porta l'Inter ad avere un gruzzoletto per investire sulla difesa

I soldi risparmiati per Arnautovic, costato 10 milioni in totale e il fatto di non dover riscattare Samardzic per 16 milioni, porta l'Inter ad avere un gruzzoletto di una quindicina di milioni per investire in difesa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è molto difficile che si riesca ad arruolare qualcuno prima dell’inizio del campionato.